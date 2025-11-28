Controradio Streaming
Informazione: Controradio dà voce allo sciopero






La redazione di Controradio al fianco dei colleghi e delle colleghe oggi in sciopero nei quotidiani, periodici, agenzie, testate online, radio e tv nazionali che applicano il contratto Fnsi-Fieg, per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni.

Il comunicato sindacale della FNSI diffuso da Associazione Stampa Toscana:  “In questo tempo gli editori hanno investito molto poco nel prodotto, nonostante le sovvenzioni pubbliche, e hanno tagliato il costo del lavoro con la riduzione degli organici attraverso gli stati di crisi, mentre le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall’inflazione cresciuta del 20%. I dipendenti sono così diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari: pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro.
Le proposte degli editori, tagliando il salario dei neo assunti, rischiano di esasperare la divisione generazionale nelle redazioni non cogliendo le prospettive digitali del settore. Non ne facciamo una battaglia corporativa. Pensiamo che un’informazione libera e plurale, che sia controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti, che non siano economicamente ricattabili. Solo così potremo garantire il rispetto per i cittadini e i lettori, per l’articolo 21 della Costituzione”.

Problematiche  al centro anche delle richieste dell’emittenza radio locale che vede però un contratto separato  che scadrà a dicembre 2026.

Nell’ambito delle mobilitazioni sui territori Assostampa Toscana convoca per le ore 11,00, in Largo Ettore Bernabei, a Firenze, di fronte alla sede Rai, una manifestazione alla quale sono invitati a partecipare tutti i giornalisti, precari e senza contratto.

