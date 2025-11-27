Controradio Streaming
Gio 27 Nov 2025
Si sente male e muore nell'appartamento in fiamme a Livorno
ToscanaCronaca

Si sente male e muore nell’appartamento in fiamme a Livorno

Una donna di 79 anni a Livorno è morta dopo aver accusato un malore ai fornelli: questa la prima ipotesi dei soccorritori impegnati in un intervento nella tarda mattinata in un’abitazione di via Modigliani.

La donna stava scaldando una pentola sul fornello di cucina – questa finora la ricostruzione – ma poi il fuoco a causa del malore è rimasto incustodito ed è partito un incendio. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto del fumo uscire dall’appartamento. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale, automedica, ambulanze di Croce Rossa e Misericordia di Montenero.
Una volta spente e fiamme da parte dei pompieri, è stato possibile estrarre la donna dall’abitazione. Il cadavere è stato trovato in bagno, ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. Secondo il medico intervenuto sul posto la causa del decesso sarebbe legata ad un malore e non da inalazione da fumo; non viene escluso che la donna sentendosi male, sia andata in bagno, dove è deceduta, e che successivamente la fiamma rimasta accesa in cucina abbia causato l’incendio. Gli accertamenti proseguono.

