Infanzia, a Firenze via iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni

Firenze, il Comune di Firenze vara un piano in tre azioni per la riorganizzazione dei servizi educativi dell’infanzia 0-3 anni con l’obiettivo di tendere, come spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, all’azzeramento delle liste di attesa in città entro la fine del mandato.

Tra le novità l’anticipo del periodo delle iscrizioni da aprile a oggi con la possibilità di scegliere, da subito, se frequentare a Firenze un nido comunale o un privato accreditato con richiesta di buono servizio e una successiva finestra, riservata a chi non è rientrato in graduatoria per i nidi comunali, per l’accesso al buono servizio per i privati accreditati.

E ancora la riorganizzazione dell’offerta per disporre di un numero maggiore di posti della fascia piccoli e di più servizi che garantiscano l’orario ‘lungo’, ovvero fino alle 16.30. Si prevede poi l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta grazie alla costruzione di nuovi nidi e alla ristrutturazione di molti di quelli esistenti grazie a lavori che prevedono un investimento complessivo che si aggira sui 14 milioni di euro tra risorse Pnrr, proprie dell’ente, Pon-Metro.

“Queste misure sono un ulteriore passo per arrivare all’azzeramento delle liste di attesa e andare il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie, ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro. I nidi di nuova realizzazione, è stato spiegato, sono quello delle Cascine per un investimento di oltre 2 milioni di euro (di cui circa un milioni dal Pnrr e il resto con finanziamento dell’ente): la capienza sarà di 60 bambini. Investimento di 3,4 mln per il nido dell’Arcovada in viale Corsica, con capienza per 50 bambini.

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza con fondi Pnrr riguarderanno Pandiramerino, l’asilo nido Pollicino, la scuola Fortini, il nido d’infanzia Stregatto, il nido lo Scoiattolo, il nido il Merlo, il nido Madama Dorè, il nido Lorenzo il Magnifico. Con risorse Pon-Metro React Eu verranno realizzati interventi di efficientamento energetico all’asilo Chicco di Grano.