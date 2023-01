Vaccini Covid, via a prenotazioni terza dose per i bimbi

By

Firenze, sono aperte, dalle 12 del 1 febbraio, le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it per l’effettuazione della dose booster, la terza dose dei vaccini contro il Covid nei bambini dai cinque agli undici anni.

Da circolare ministeriale è raccomandata la somministrazione della dose booster (terza dose) con la formulazione original/omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty per i bambini di età compresa tra cinque e undici anni con condizioni di fragilità.

Potranno essere tuttavia vaccinati anche i bambini, sempre nella stessa fascia di età, che non presentino queste condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale.

La Regione Toscana ha inoltre recepito le indicazioni emanate dal ministero della Salute, dopo il parere favorevole della commissione tecnico scientifica di Aifa, e ha dato il via alla somministrazione del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose, per i bambini da sei mesi a quattro anni di età (compresi) con particolari fragilità.

Per i bambini della stessa fascia di età, che non presentano tali condizioni, è comunque offerta la vaccinazione su richiesta del genitore o di chi ne ha a potestà genitoriale. Per l’effettuazione della vaccinazione è anche possibile rivolgersi ai centri specialistici di riferimento, nel caso dei bambini fragili, o al pediatra di famiglia.