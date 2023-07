Incognito, Musica Nuda e Les Négresses Vertes a Firenze

Estate Fiorentina 2023 Music Pool in collaborazione con Le Nozze di Figaro presentano i concerti Incognito, Musica Nuda e Les Négresses.

Mercoledì 19 luglio, ore 21:30 nello spazio Ultravox Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) gli Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo. Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul “Bluey” Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. 15 album in studio in oltre 30 anni di carriera. Ingresso € 30 – ridotto soci Arci, under 25 € 27 Info biglietti.

Martedì 25 luglio, ore 21:45 Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi, Firenze, Musica Nuda in concerto, Petra Magoni (voce), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) . Concerto speciale per i Venti Anni con la partecipazione di Nico Gori (clarinetto, sax) ed altri ospiti. Con “20 anni in Tour” Petra Magoni e Ferruccio Spinetti portano in scena uno spettacolo con i loro brani più amati dal pubblico insieme agli inediti del nuovo album uscito a marzo 2023. L’album celebra i vent’anni del gruppo ed è stato anticipato dal singolo “Guardami”, uscito lo scorso gennaio nel giorno dell’anniversario della loro prima esibizione. Ingresso €18 – ridotto soci Arci, Under 25 € 16 Info Biglietti.

Giovedì 27 luglio, ore 21:30 Ultravox Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) Les Négresses Vertes tornano a Firenze per un nuovo concerto con l’incredibile carica di energia che li contraddistingue. Gruppo carismatico che si è formato nei quartieri popolari parigini degli anni ’80, passando dal cabaret equestre Zingaro, il punk e la musica gitana ed è ancora oggi uno dei gruppi più iconici in tutto il mondo. Ingresso € 22 – ridotto soci Arci, Under 25 € 20 Info Biglietti