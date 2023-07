Franchi, l’idea di Giani: “Usiamo i 130 milioni per la copertura e stop”

Rivedere il progetto del Franchi, abbassare i costi e concentrarsi sulla copertura delle tribune. In questo modo i soldi che Firenze ha a disposizione, pari a circa 130 milioni, sarebbero più che sufficienti. E’ il pensiero del presidente regionale Eugenio Giani, ribadito anche questa mattina.

Al sindaco di Firenze, Dario Nardella, Giani ha dato un consiglio: “I 130 milioni li hai perché il Pnrr ne ha abbattuti 55, facciamo subito un bel progetto per la copertura del Franchi, che è quello che interessa alla gente, ovvero non prendere l’acqua, godersi con serenità lo spettacolo, e si può anche ristrutturare un po’ il sotto tribuna senza l’ambizione di un progetto da archistar”.

Giani ha poi proseguito parlando del progetto di restyling dello stadio del capoluogo toscano, attualmente al palo dopo che la gara d’appalto è andata deserta in virtù del definanziamento da parte della commissione europea. “Facciamo un progetto semplice – ha aggiunto Giani a margine di un evento – lo mettiamo a bando e con 130 milioni e rendiamo quel servizio che i cittadini vogliono per il Franchi”. Giani ha poi evidenziato che “è sempre bene che lo stadio sia pubblico perché rappresenta un bene troppo prezioso per i cittadini. Per questo condivido che lo stadio a Firenze debba essere comunale”.