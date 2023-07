Fbk: Villa Arina’ a Forte dei Marmi è dei parenti di Yevgeny Prigozhin

Dal video diffuso dagli investigatori del Fbk, ‘Villa Arina’, situata a Forte dei Marmi e dal valore di quasi 4 milioni di euro, apparterrebbe ad un tale Sergey Inkina, consuocero di Yevgeny Prigozhin, fondatore del famigerato Gruppo Wagner

Due piani, 400 metri quadri, 16 ettari di giardino e un valore di circa 3,5 milioni di euro, queste la caratteristiche di ‘Villa Arina’ a Forte dei Marmi, in Versilia, di proprietà dei parenti di Yevgeny Prigozhin, il fondatore del Gruppo Wagner, accusato di crimini di guerra e , dal 2022, inserito nella lista dei terroristi dell’Unione Europea.

A riportare la notizia è la Fondazione anticorruzione (Fbk), fondata nel 2011 dal dissidente russo Alexei Navalny, in un video diffuso ieri: risulta che ‘Villa Arina’, questo il nome dell’abitazione, apparterrebbe al consuocero di Prigozhin.

Basandosi sui dati pubblici, gli investigatori di Fbk hanno ricostruito che il figlio dell’ex cuoco di Putin, Pavel, è sposato con Ekaterina Inkina, figlia del ristoratore di San Pietroburgo Sergey Inkina.

Attivo nello stesso business di Prigozhin prima che il capo della Wagner si spostasse sulla guerra, sarebbe proprio Sergey Inkina ad aver acquistato nel 2017 la casa.

In quella zona anche oligarchi russi come Roman Abramovich e Oleg Deripaska, o come il viceprimo ministro Alexander Khloponin, hanno comprato ville.

Fbk ricorda che Inkina non è soggetto a sanzioni, a differenza del figlio di Prigozhin, Pavel.