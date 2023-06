Les Négresses Vertes in concerto a Firenze

A luglio Les Negresses Vertes arrivano in Italia per due concerti, il 27 a Firenze, Anfiteatro delle Cascine, per celebrare 35 anni di “Mlah” il disco che ha segnato la loro carriera

Nel 1988 Les Negresses Vertes pubblicano “Mlah” il disco che segna la loro carriera e che li consacra come i precursori della scena rock alternativa francese.

Mlah, disco d’esordio della formazione mette sotto i riflettori le diverse radici culturali della band: Francia Algeria e Spagna, per unire tante influenze che vanno dal folk, al pop, al rock, la musica tradizionale magrebina senza dimeniticare la lezione della chanson francese. Chitarre, percussioni arabe, batteria, fisarmonica e sezione di fiati forniscono il tappeto multicolore sopra il quale la voce grintosa del leader Helno racconterà con un linguaggio diretto, tragico ed ironico al tempo stesso storie di bassifondi, canaglie ed esistenze sbandate ai margini delle grandi città.

La scomparsa (per overdose) del cantante Helno nel 1993 segna un punto di svolta nella storia del gruppo. Dopo la morte del frontman, Les Negresses Vertes hanno comunque continuato a produrre nuovi dischi esplorando diverse sonorità e collaborando con artisti internazionali.

Nel 2018 la band si ritrova in tour per festeggiare il trentesimo anniversario del loro album di esordio, una tournée che non è ancora finita e che li porterà nuovamente in Italia a luglio per due concerti.

LINE UP:

Stéfane Mellino : Guitare, Chant, Choeurs

Iza Mellino : Percussion, Choeurs.

Miche Ochowiak : Trompette, Choeurs.

Gwen Badoux : Trombone, choeurs

François Cizzko Tousch : Accordéon, Choeurs.

Matthieu Rabaté : Batterie

26 LUGLIO ROMA – VILLA ADA

27 LUGLIO FIRENZE – ANFITEATRO LE CASCINE, ore 21.30 INFO BIGLIETTI