Les Negresses Vertes all’Auditorium Flog di Firenze

Les Négresses Vertes “MLAH Tour – Celebrando il 30° anniversario”. Venerdì 14 febbraio Auditorium Flog Firenze. Segue dj set

Nel novembre 1988 usciva MLAH, album d’esordio dei Negresses Vertes, uno dei dischi che ha più caratterizzato un periodo e un’epoca, lasciando un segno profondo nella musica di quegli anni. Nel 2018, per festeggiare il 30° anniversario del disco, i Negresses si riuniscono per alcuni concerti ma visto il successo crescente le celebrazioni proseguono ancora oggi, per un’ultima appendice nel 2020.

Gruppo carismatico e vivace si forma nei quartieri operai di Parigi degli anni ’80, che attraversavano il cabaret equestre Zingaro la musica punk e gipsy. Da questo fermento nascono Les Négresses Vertes. La tragica scomparsa del cantante Helno nel 1993 segna un punto di svolta nella storia del gruppo. Nonostante il triste avvenimento l’ensemble continua a produrre nuovi album, esplorando diversi mondi musicali e collaborando con artisti del calibro di Massive Attack per il remix di ‘Face à la mer’ e Howie B per il celebre album ‘Trabendo’. Continuano a esibirsi in giro per il mondo fino al loro scioglimento nel 2001.

Tutti quelli che sono stati ai loro concerti ricordano l’incredibile carica di energia che contraddistingue il loro mix musicale ed è per questo che la Flog di Firenze è lieta di annunciare la data fiorentina il prossimo 14 febbraio.

Apertura porte ore 21 – ingresso 25€ ( in prevendita 20€+dp > https://bit.ly/2pfEbmN )

segue Hugolini DJ Set