Folkabbestia e Baro Drom Orkstar in concerto alla Flog di Firenze

Folkabbestia e Baro Drom Orkstar in concerto, sabato 23 novembre all’Auditorium Flog di Firenze. Apertura ore 21.30.Ingresso 5€

Dopo due anni di attesa I FOLKABBESTIA tornano a girare sul giradischi con lʼuscita del nuovo EP “IL FRICCHETTONE 2.0”! Il disco è un viaggio intorno al mondo della musica popolare, del rock d’autore, della tradizione mediterranea, del folk irlandese e delle melodie balcaniche. I Folkabbestia sono una vera festa itinerante: ogni loro concerto è un’immersione nella tradizione italiana, stropicciata con fantasia, ironia e mutazioni stilistiche che spaziano dal folk al rock, dalla canzone d’autore a quella popolare, dallo ska al punk.

BARO DROM ORKESTAR una band con più di 400 concerti in tutta Europa, tra festival, teatri e club; tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni (Goran Kovacevic, Marzouk Mejri, Orchestrada e molti altri). Una delle più belle realtà nel panorama della world music. Il quartetto nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’est Europa e per le melodie del Mediterraneo, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale. Nelle nuove composizioni si possono scovare sonorità brasiliane, echi di musica mongola e colori mediorientali.

Ingresso 5€