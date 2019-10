J.P Bimeni & The Black Belts in concerto alla Flog per Musica dei Popoli

Musica dei Popoli 2019 – 40 anni – XLIV edizione, sabato 12 ottobre 2019 J.P Bimeni & The Black Belts in concerto. Auditorium FLOG Apertura porte h.21,30 – segue dj set

“Free Me” è deep soul all’ennesima potenza, come solo chi ha sofferto veramente può interpretare. Nel suo album di debutto “Free Me”, J.P. Bimeni sorprende con una voce che ricorda quel soul del primo Otis Redding, in cui risuona l’anima dell’Africa.

Rifugiato a Londra fin dai primi anni 2000, le canzoni di Bimeni ci parlano di amore e perdita, speranza e paura, con una convinzione che arriva dalle esperienze straordinarie con cui la vita lo ha messo alla prova.

Discendente di una famiglia reale burundese, Bimeni lascia il suo paese all’età di 15 anni durante la guerra civile. Sopravvivendo a tre episodi in cui la sua vita rimane appesa a un filo, ottiene infine lo stato di rifugiato e fugge nel Regno Unito. Si trasferisce a Londra nel 2001, dove abbraccia le infinite possibilità musicali che la città offre: jam sessions con la band di Roots Manuva, serate open mic insieme a Shingai Shoniwa dei Noisettes, ed un incontro con una Adele allora adolescente.



La musica gli offre una tregua e gli dà respiro in quei giorni in cui Bimeni, da solo, ricomincia la sua vita nel Regno Unito. “In Galles per la prima volta comprai della musica – dischi di Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley e Marvin Gaye”. Artisti che ispireranno poi le sue canzoni. Nel 2017 è nato il suo progetto insieme ai Black Belts – Rodrigo Diaz “Nino” (batteria e percussioni), Pablo “Bassman” Cano, Fernando Vasco “Two guns” (chitarra), Ricardo Martinez (tromba) e Rafael Diaz (sax). Con loro Bimeni registra l’album “Free Me” a Madrid, durante l’inverno del 2017.

Ispirato dalle classiche sonorità anni 60 di Motown e dai grooves della Stax, Bimeni impregna questi racconti di amore e perdita con le sue tragiche esperienze, rendendo “Free Me” una profonda colonna sonora soul per la sua vita sofferta.

In “Free Me”, alle jam funk si susseguono profonde ed accorate ballad provenienti dal southern soul, con un’atmosfera unica presente in tutto questo capolavoro, grazie a quel suo edificante stile africano. Che si tratti del funk di “Honesty”, della ribelle ed ispirata “Fade Away” o della commovente “I Miss You”, in ogni situazione Bimeni dimostra una incredibile profondità con la sua estensione vocale. Il fatto che Bimeni abbia vissuto un’esistenza fuori dall’ordinario e viva per raccontare questa storia rende queste canzoni ancora più significative.

“Quando mi trovavo nel mio letto di morte, dopo che mi spararono, chiamarono un prete per darmi l’estrema unzione” ricorda lui. “Ho guardato il prete e ho detto ‘Non sento che morirò. Sento che vivrò a lungo, conoscerò il mondo e proverò a me stesso che il mondo non è soltanto odio o omicidi’”.

Quel soul che solo chi conosce la vera sofferenza sa interpretare.

INFO

J.P.BIMENI & The BLACK BELTS in concerto

Musica dei Popoli 2019 – 40 anni – XLIV edizione

sabato 12 ottobre 2019

Auditorium FLOG, via Mercati 24 B, Firenze

Apertura porte h.21,30 – segue dj set

ingresso 13€ (in prevendita 10€+dp > https://bit.ly/2JI0asH)