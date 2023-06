"Pegaso area metropolitana Firenze", dal 1 luglio il biglietto unico per i trasporti diventa permanente Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

“Pegaso area metropolitana Firenze” – Un biglietto unico per spostarsi all’interno dell’area metropolitana fiorentina in tramvia, autobus e treno.

Dopo una positiva fase di sperimentazione il titolo unico metropolitano si avvia a diventare una realtà permanente. La delibera con cui la giunta ha approvato l’attivazione del ‘Pegaso area metropolitana Firenze’ è stata illustrata oggi in regione dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli, insieme ai sindaci dei Comuni dell’area. L’abbonamento Pegaso entrerà in funzione dal 1 luglio al costo di 55 euro, 45 se con isee inferiore ai 36 milla. (AUDIO)

Dal 1 luglio sarà definitivo un abbonamento dell’area metropolitana che coinvolge i sindaci e la Regione. I soldi dati ad Autolinee Toscane sono 225 mila messi nel complesso dalla Regione e la metà dalla Città metropolitana e dai vari comuni. Con questi 450 mila euro complessivi viene generato questo titolo scontato, l’abbonamento Pegaso che con 55 euro in un mese permette di utilizzare tutti i mezzi, bus treno, tramvia. 45 euro il costo per redditi Isee sotto i 36 mila. ‘Uno strumento per accrescere la vocazione del mezzo pubblico e potenzialmente estendibile ad altri territori della Toscana’ ha ribadito l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli sottolineando l’obiettivo dell’intermodalità. ‘Un impegno economico giusto e necessario che adesso diventa strutturale’ ha ribadito il presidente della Regione Eugenio Giani.

Il progetto vede coinvolti i Comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana.