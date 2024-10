Piombino: intesa tra Jsw e Metinvest su aree ex Lucchini

L’intesa siglata oggi prevede che Metinvest Adria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell’area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell’acciaio a basso impatto ambientale e l’azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione”.

“Una giornata importante per una firma tanto attesa: Metinvest Adria e Jsw hanno firmato l’accordo per la ripartizione delle aree industriali. Un passo indispensabile che permetterà ora di lavorare a quei prossimi percorsi utili a far tornare Piombino protagonista della siderurgia nazionale e internazionale”. Così il sindaco di Piombino (Livorno) Francesco Ferrari e l’assessore alle attività produttive e al lavoro Sabrina Nigro

“L’accordo siglato dalle due aziende, su impulso del Mimit, sarà formalmente ratificato dai board entro il mese di novembre”, informa il ministero. Prevede che Metinvest Adria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell’area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell’acciaio tecnologicamente all’avanguardia e a basso impatto ambientale e l’azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione. L’intesa di oggi pone le basi per sviluppare gli accordi di programma che consentiranno di realizzare gli investimenti. “Una svolta storica” per Piombino dopo oltre 10 anni di cassa integrazione, sottolinea il Mimit. “Impegno mantenuto”, ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“È doveroso oggi ringraziare il ministro Urso per l’impegno che ha portato anche a questo passaggio – aggiungono – e per la grande attenzione che rivolge al nostro territorio e alla sua economia”. Per Ferrari e Nigro “a questo punto, tutti dobbiamo metterci al lavoro con lo stesso impegno per la redazione dei due accordi di programma, che dovranno dare tutte le necessarie garanzie ai lavoratori e alla città. Le prospettive occupazionali sono la priorità, con un’economia forte che comprenda i tanti settori diversi che stanno rapidamente crescendo nel nostro panorama produttivo. Abbandonare la monocultura e diversificare lo sviluppo vuol dire creare un’economia moderna con, anche, una siderurgia forte, trainante e rispettosa dell’ambiente”.

“Tengo a ringraziare il Governo nella persona del Ministro Urso e del dott Calabrò che hanno fortemente sostenuto questo percorso fino all’intesa raggiunta tra Jsw e Metinvest – commenta Marco Carrai, vice presidente di Jsw Steel Italy dopo l’intesa -. Desidero ringraziare tutti i tecnici di Piombino che hanno lavorato giorno e notte alla conclusione che qualcuno pensava impossibile, conclusione positiva che ho caparbiamente voluto”. Un ringraziamento personale, aggiunge Carrai, “agli avvocati Francesco Ferrari di Dla Piper, Cristina Ferrari e Gilberto Lunardi che ci hanno seguito passo passo. Un ringraziamento particolare a mr Divyakumar Bhair, vice presidente di Jsw Steel Group che mi ha seguito nelle scelte e sostenuto costantemente”.