Mimit: domani firma accordo con Jsw per rilancio sito siderurgico Piombino

Domani al Mimit sarà firmato il Memorandum of understanding tra ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e il gruppo Jsw, con l’obiettivo di rilanciare il sito siderurgico di Piombino. Lo si apprende da fonti del Mimit. La firma di domani segue quella del MoU con Metinvest-Danieli, dello scorso gennaio, volto a realizzare nello stesso sito un impianto sostenibile per la produzione di prodotti finiti di acciaio. Il polo di Piombino si inserisce nel quadro del piano siderurgico nazionale insieme ai poli di Taranto, Terni e alle acciaierie del Nord Itala.