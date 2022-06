Biglietto Unico metropolitano prorogato fino a dicembre

Firenze, la validità del Biglietto Unico metropolitano viene prorogata fino al 31 dicembre, ricordiamo che il titolo di viaggio ‘Unico metropolitano‘, è valido per il trasporto integrato urbano su gomma, treno e tramvia dell’area urbana fiorentina.

La proroga della validità del Biglietto Unico metropolitano è stata approvata dal Consiglio metropolitano, su proposta del consigliere delegato Francesco Casini. L’obiettivo, si legge in una nota, è la creazione di un progetto unitario per estendere il servizio a tutto il territorio metropolitano fiorentino.

“Era chiaro fin dall’inizio che si trattava di una sperimentazione che vogliamo però proseguire – ha detto il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella -. L’obiettivo comune è avere sempre più un sistema unico di tariffazione che possa coprire tutta l’area della Città metropolitana ma questo dipende dalla disponibilità economica di risorse che a oggi non ci sono, ma che siamo impegnati a trovare”.

Critiche dall’opposizione: “Delibera scorretta quella presentata oggi – ha commentato Cecilia Cappelletti, consigliera del Centrodestra – Dovremmo arrivare ad una situazione paritaria per tutti i cittadini dell’area metropolitana, compresi quelli del Mugello e della Val di Sieve e del Valdarno. Lo sconto sul titolo di viaggio deve essere esteso a tutti ed è necessario arrivare a una definizione compiuta del progetto da straordinario ad ordinario. Sottolineiamo che tre anni di sperimentazione appaiono veramente tanti. Ci asteniamo come gruppo, non per la proroga del progetto in sé, ma per la disparità di trattamento tra cittadini”.