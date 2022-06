Movimento 5 Stelle, nessuna scissione in Toscana

By

Firenze, non ci sarebbe nessuna fuoriuscita, nel Movimento 5 Stelle toscano, dopo la scissione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha deciso di lasciare il Movimento per fondare il nuovo soggetto politico ‘Insieme per il futuro’.

In Toscana, fanno sapere infatti sapere dal gruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, non ci saranno scissioni: né la capogruppo Irene Galletti, né la consigliera Silvia Noferi intendono seguire Di Maio nel suo nuovo progetto politico.

Ieri la stessa Galletti, sulla sua pagina Facebook, aveva scritto: “Il Movimento 5 Stelle Toscana prosegue il suo lavoro a fianco del presidente Giuseppe Conte e di tutta la comunità politica da lui rappresentata. La delusione e il disappunto per la scelta compiuta dagli ex parlamentari pentastellati è innegabile, ma la volontà di perseguire gli obiettivi del nostro mandato restano immutati: la giustizia sociale, la tutela dei diritti fondamentali, dell’ambiente e dei beni comuni restano i capisaldi sui quali ogni giorno impostiamo il nostro impegno, insieme a tutti coloro che fanno e faranno parte di questo nuovo percorso, collegiale e condiviso”.

Il post della Galletti è stato accolto con favore e sono diversi i commenti positivi che sono arrivati sulla sua pagina Facebook: “Con Conte fino alla fine – scrive Antonio – Ora lavorate e fateci lavorare sui territori, dateci i mezzi e metteteci in condizioni di crescere sui territori. Noi vogliamo e dobbiamo individuare il voto dei 5S che c’è esiste è reale, non possiamo parlare solo di Politiche. Presidente Conte: tolto il dente marcio, levato il dolore”.

Oppure: “Grazie Irene – scrive invece Rosanna – Grazie di essere rimasta con il m5s e il nostro amato Conte. Sono toscana come te e, sono orgogliosa del lavoro che fai x il nostro Martoriato territorio. Sempre a testa alta!”.

“Più liberi nel rispetto dei principi fondamentali. – posta Mariella – Confido nel ritorno di persone che avevano ben chiaro il quadro già da diverso tempo. Comunque avremo ottime chance di rilancio. Forza 5Stelle. Forza Conte con Irene”.