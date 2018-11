Incidenti lavoro: 2 feriti, in conceria e in caduta da scaleo

Due incidenti sul lavoro, a quanto si apprende non gravi, sono avvenuti nel pomeriggio nell’Empolese e nel Valdarno Inferiore.

Il primo dei due incidenti, è avvenuto alle 15.40 in una conceria di Santa Croce sull’Arno (Pisa) dove una donna di 62 anni è caduta a terra riportando un trauma occipitale. Altro infortunio invece alle 16.30 a Montelupo Fiorentino (Firenze), in un’azienda a Fibbiana, dove un dipendente di 55 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio mentre su trovava su uno scaleo, cadendo da circa un metro di altezza.

In entrambi i casi sono intervenuti i sanitari del 118 accompagnando i feriti al pronto soccorso di Empoli (Firenze). Su entrambi i casi stanno compiendo accertamenti i tecnici della prevenzione infortuni sul lavoro dell’Asl Toscana Centro.