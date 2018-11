‘The Smashing Pumpkins’ a Firenze Rocks

Ci saranno anche The Smashing Pumpkins tra gli ospiti di Firenze Rocks: il concerto è in programma il 13 giugno, nella prima giornata del festival in programma fino al 16 giugno al Visarno arena.

Sempre il 13 giugno, oltre a The Smashing Pumpkins, ci saranno i Tool, Ed Sheeran il 14 e The Cure il 16 giugno.

Vincitori del Grammy Award, acclamati pionieri dell’alternative-rock, The Smashing Pumpkins sono in procinto di pubblicare il loro nuovo album, Shiny and oh so bright, vol.1/ Lp: No Past. No future. No sun il prossimo 16 novembre.

Il disco, registrato agli Sangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin