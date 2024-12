Incidente sull’A1 in Mugello: tre morti in scontro con furgone

Incidente in A1 nel Fiorentino, sale a 3 il bilancio dei morti. E’ avvenuto ieri sera lungo l’autostrada in careggiata nord tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, nel territorio del comune di Barberino del Mugello.

Tre morti è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A1, in careggiata nord nel Fiorentino, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, nel territorio del comune di Barberino del Mugello. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve, di cui quattro portate all’ospedale fiorentino di Careggi e una portata a Borgo San Lorenzo. Sul posto sono intervenute sei ambulanze. Il tratto interessato dall’incidente è rimasto bloccato per alcune ore, ed è stato riaperto intorno alle 2.