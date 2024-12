www.controradio.it Dalla Piana a Firenze, svolta nella viabilità. Trenta milioni per la nuova strada Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Frutto di un accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, la nuova strada che collegherà la Leopolda alle Piagge costerà trenta milioni. Il progetto è già pronto, mentre i lavori partiranno nel 2025.

Una nuova strada collegherà le Piagge alla Leopolda. E per la viabilità tra la Piana e il centro di Firenze sarà una svolta. La strada correrà sopra il tracciato della linea ferroviaria dismessa Porta al Prato – Cascine e seguirà il percorso della tranvia per le Piagge, la 4.1. Frutto di un accordo tra Regione e Comune di Firenze, la strada avrà un costo di trenta milioni di euro. E tutto lascia presagire che avrà tempi di realizzazione brevi. Il progetto è infatti già pronto mentre i lavori dovrebbero iniziare durante il nuovo anno ormai alle porte. Sarà dunque fatto concreto la Rosselli-Pistoiese, progetto di cui si discute ormai da trent’anni per sviluppare la mobilità metropolitana in un modo più dinamico. Due corsie e la previsione di un traffico veicolare da 1700 auto all’ora. Dunque un prevedibile sostanzioso alleggerimento degli assi viari attuali, dunque via Baracca e Ponte alle Mosse in entrata e Porte Nuove e via Toselli in uscita. I lavori dovrebbero terminare nel 2027. Mentre c’è chi fa notare – come il Comitato “Salviamo Firenze” – che si tratta esattamente dell’asse viario dei vecchi capannoni delle Ferrovie, dismessi, in fase di demolizione e ora acquistati da Fondi stranieri per farci case, alberghi e uffici. Dunque – per il comitato – una spinta decisiva verso quella continuità speculativa che va ad allungarsi verso ovest. Allargandosi ad altre zone della città fuori dal centro.