Neve in Toscana, prorogata allerta per oggi

“Rischio neve prorogato per tutta la giornata di oggi sui rilievi nord est. Continua a nevicare sui rilievi, neve sopra i 500-700 metri. Al momento 20 cm all’Abetone e sull’Amiata, 28 cm al Passo della Cisa, neve anche sul Pratomagno”. Così sui social il governatore toscano Eugenio Giani in merito alla situazione meteo in regione.

“Un sentito ringraziamento – aggiunge Giani – a tutti gli operatori dei comprensori sciistici della Toscana, che con impegno e dedizione si stanno preparando per l’apertura degli impianti sulle nostre splendide montagne. Godiamoci la bellezza della neve e ricordiamoci sempre di farlo con prudenza!”.

“La prima vera nevicata della stagione sulle nostre montagne! Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, 25 cm al Passo della Cisa, 15 cm al momento ad Abetone Boscolungo e sull’Amiata. Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve!”. Così aveva scritto ieri sui social il governatore. Per la Toscana la protezione civile regionale, oltre a un codice giallo per rischio mareggiate e vento forte ha prorogato una pari allerta per rischio neve su tutta la fascia appenninica dalla Lunigiana alla Valtiberina.

Abbondante nevicata anche su tutte le montagne aretine. In particolare neve sul Monte Falterona, in Secchieta, alla Consuma e alla Verna. Neve copiosa in Pratomagno e sugli Appennini tra le province di Arezzo, Forlì Cesena e Rimini. Su tutti i passi si transita con equipaggiamento invernale. Pioggia in pianura ma senza particolari difficoltà. Temperature basse su tutto il territorio provinciale.