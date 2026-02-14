Incidente sul lavoro in rsa nel Pistoiese, muore 78enne

Stava riparando un letto ortopedico in una rsa di Pescia (Pistoia), quando all’improvviso la struttura gli è crollata addosso uccidendolo. La vittima è un 78enne.

L’uomo, un tecnico del posto, era stato chiamato ieri poco prima delle 17 per una riparazione e al momento dell’incidente si trovava proprio sotto il letto anti decubito: per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la struttura gli è crollata addosso, determinando lo schiacciamento della testa. Le indagini sul caso sono state affidate ai carabinieri. Sulla salma è stata disposta l’autopsia.