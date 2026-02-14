Controradio Streaming
ToscanaCronacaIncidente sul lavoro in rsa nel Pistoiese, muore 78enne
Incidente sul lavoro in rsa nel Pistoiese, muore 78enne

By Redazione
Incidente all'Osmannoro, muore uomo74enne

Stava riparando un letto ortopedico in una rsa di Pescia (Pistoia), quando all’improvviso la struttura gli è crollata addosso uccidendolo. La vittima è un 78enne.
L’uomo, un tecnico del posto, era stato chiamato ieri poco prima delle 17 per una riparazione e al momento dell’incidente si trovava proprio sotto il letto anti decubito: per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la struttura gli è crollata addosso, determinando lo schiacciamento della testa. Le indagini sul caso sono state affidate ai carabinieri. Sulla salma è stata disposta l’autopsia.

