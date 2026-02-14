Controradio Streaming
ToscanaCronacaGli sparano in auto, la vittima è un 25enne
Cronaca

Gli sparano in auto, la vittima è un 25enne

By Sandra Salvato
Firenze

E’ un 25enne albanese, Kevin Muharremi, la vittima dell’omicidio avvenuto stamani intorno alle 5 a Montecalvoli (Pisa). Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre si trovava su un auto con altri due amici: era seduto sul sedile del passeggero anteriore.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente: da quanto emerso al momento sembra che il delitto potrebbe essere scaturito al culmine di una lite. L’omicida si trovava insieme a un’altra persona a bordo di un’altra auto che poi è fuggita.

Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle per la lettura delle targhe dei veicoli. I carabinieri del nucleo investigativo stanno inoltre ancora ascoltando alcuni testimoni.

