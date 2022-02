Incidente sul lavoro a Grosseto: grave 49enne che precipita da tetto

By

Un altro incidente sul lavoro in Toscana: un uomo di 49 anni è precipitato da un tetto su cui stava effettuando dei lavori, a Grosseto.

Incidente sul lavoro per un uomo di 49 anni che è precipitato mentre stava effettuando dei lavori al tetto di un capannone nella zona di via Orcagna, a Grosseto. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 di Grosseto che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso 2.

Il 49enne è stato quindi trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, attrezzato per questi interventi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, la polizia e la medicina del lavoro della Asl. Sono in corso accertamenti.

Anche nella giornata di ieri, in Toscana, un incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio che è stato investito da un’auto, mentre era impegnato nella costruzione di una rotatoria.