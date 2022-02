Firenze, Papa a Incontri Mediterraneo, domenica saranno chiuse alcune strade

In occasione della visita di Papa Francesco, domenica 28 febbraio, a Firenze, per gli Incontri dei sindaci e vescovi del Mediterraneo’, alcune strade della città saranno chiuse al traffico. Ecco nel dettaglio le strade chiuse, nell’elenco stilato questa mattina dalla Prefettura.

La prefettura di Firenze ha stilato l’elenco delle strade che saranno chiuse domenica 28 in concomitanza con l’arrivo di Papa Francesco a Firenze, per la chiusura degli Incontri del Mediterraneo’. Gli “importanti eventi di questi giorni si svolgeranno in modo da arrecare il minimo disagio ai fiorentini – fanno sapere dalla Prefettura -. Nella giornata di domenica tuttavia ci saranno inevitabili chiusure di alcune limitate zone della città, secondo il piano predisposto dalla Questura”.

Così in una nota della prefettura di Firenze dopo la riunione oggi di una specifica seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per gli ultimi dettagli organizzativi per la sicurezza degli eventi ‘Mediterraneo frontiera di pace’ e ‘Forum dei Sindaci del Mediterraneo’, che si aprono oggi alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e si concluderanno domenica mattina con la Messa celebrata dal Papa in Santa Croce.

Queste le chiusure: con decorrenza dalle 20 di sabato 26 febbraio e fino alle 15 di domenica 27 febbraio, divieto di transito (eccetto per i mezzi delle autorità e i mezzi di servizio di scorta polizia) in piazza Santa Croce (direttrici Pepi-Bargellini e Pepi-Verrazzano), via Magliabechi, Largo Bargellini, Borgo Santa Croce.

Con decorrenza dalle 6 e fino alle 15 di domenica 27 febbraio 2022, divieto di transito e chiusura (eccetto per i mezzi delle autorità e i mezzi di servizio di scorta polizia) in lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri, lungarno delle Grazie, ponte alle Grazie, via Mozza, via dei Benci, piazza Santa Croce (corsia scorrimento Benci-Verdi), via Verdi (tratto Santa Croce-Via Ghibellina), via dei Neri (tratto Rustici – Benci), piazza Peruzzi (tratto Brache – Benci), borgo dei Greci, via dell’Anguillara, via Torta (tratto Santa Croce – Isole delle Stinche), via Pepi (tratto Fico – Santa Croce), via delle Pinzochere (tratto Fico – Santa Croce), borgo Allegri (tratto Ghibellina – San Giuseppe), via San Giuseppe (intero tratto), via dei Malcontenti (intero tratto), via dei Macci (tratto Ghibellina – San Giuseppe), via delle Conce (tratto Ghibellina – Conciatori), via dei Conciatori (tratto Macci – Conce).

Con decorrenza dalle 6 e fino alle 15 di domenica 27 febbraio divieto di transito veicolare nelle strade e nelle piazze comprese all’interno del seguente perimetro: piazza Piave, l.no Zecca Vecchia, l.no alle Grazie, ponte alle Grazie, l.no Diaz, piazza dei Giudici, l.no A.M.L. dei Medici, l.no Archibusieri, piazza del Pesce, via Por Santa Maria (esclusa), piazza del Mercato Nuovo (esclusa), via Calimala (esclusa), via Orsanmichele (esclusa), via dei Tavolini (esclusa), piazza dei Cimatori (esclusa), via Dante Alighieri (esclusa), via del Proconsolo (esclusa fino a Ghibellina), via Ghibellina (esclusa), Via delle Conce (esclusa), via dei Conciatori (esclusa), via Thouar (esclusa), viale Giovine Italia (esclusa).