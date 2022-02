Autolinee Toscane: 3 scioperi il 25 febbraio, possibili ritardi o cancellazioni corse

I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di tre diversi scioperi nella giornata di venerdì 25 febbraio: uno nazionale di 24 ore, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna, Cobas lavoro privato, Cub trasporti; uno nazionale di quattro ore proclamato da Fast Slm Confsal e, infine, uno aziendale di 24 ore da parte di Fast Slm Confsal.

Lo rende noto la stessa azienda di Autolinee Toscane. Gli scioperi avranno, durante la giornata, due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, spiega una nota, in cui il servizio sarà garantito, differenti in ogni provincia della Toscana, anche sulla base di accordi sindacali siglati con i precedenti gestori (Il cui servizio viene sotto precisato).

Durante l’arco della giornata il servizio di Autolinee Toscane sarà garantito in due momenti: a Prato e Firenze urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Firenze extraurbano (Ex Busitalia) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30. Firenze extraurbano (Ex Cap) dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Grosseto, Piombino, Arezzo e Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Pistoia (Ex Copit) dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30. Pistoia (Ex TT) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Livorno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15. Pisa dalle 6.30 alle 8.59 e dalle 17 alle 19.59. Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Massa-Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.