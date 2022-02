Una svastica è apparsa in una scuola materna a Reggello

Una svastica è stata vergata la notte scorsa all’interno del cortile della scuola materna di Cascia, a Reggello (Firenze). La scoperta è stata fatta stamani, a renderlo noto è stato il sindaco di Reggello Piero Giunti.

Una svastica è apparsa in sucola materna del paese di Cascia, Reggello in provincia di Firenze. Dopo quanto successo, il sindaco Giunti ha commentato: “Un atto gravissimo da condannare, sia per il simbolo che rappresenta, sia per il fatto che sicuramente sono entrati a cancelli chiusi durante la notte. Abbiamo già dato disposizione dell’immediata cancellazione”.

Intervenuta anche la consigliera regionale Elisa Tozzi di Toscana Domani: “Condanno con fermezza questo gesto vigliacco avvenuto nel mio comune e auspico che le forze dell’ordine riescano quanto prima a risalire all’autore dell’atto vandalico. Non dobbiamo mai abbassare la guardia su questi episodi intollerabili“, le sue parole.