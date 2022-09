Incidente stradale in A12, muore una bambina

By

Lucca, una bambina è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 10.30, sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30.

Da quanto appreso al momento la piccola, la cui età non è stata ancora precisata ma che avrebbe avuto meno di cinque anni, viaggiava a bordo di un’auto che si sarebbe cappottata nell’incidente e sarebbe anche andata in fiamme.

Con lei c’erano sulla macchina altre tre persone, tra cui una bambina più grande, portate in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari inviati dal 118, intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco.

La bambina morta nell’incidente aveva 4 anni e, secondo quanto spiegato, risiedeva a Reggio Calabria. Da quanto ricostruito al momento da soccorritori, la piccola viaggiava su un’auto, insieme ai genitori, e a una sorellina, la bambina morta nell’urto sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso con l’atterraggio dell’elicottero Pegaso, al termine del quale la carreggiata sud è stata riaperta al transito.