Incidente stradale: motociclista muore in scontro con auto

Incidente stradale fra Pisa e Livorno – il motociclista avrebbe tamponato un’auto che si stava accingendo a svoltare imboccando una strada traversa.

Un motociclista è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra Pisa e Livorno sull’Aurelia, nei pressi di Tombolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per il centauro non c’era ormai più nulla da fare. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo della vittima incastrato tra la moto e l’automobile.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, il motociclista avrebbe tamponato un’auto che si stava accingendo a svoltare imboccando una strada traversa. L’impatto è stato violento e il centauro è stato proiettato sul lato opposto di marcia dove è stato travolto da un’altra auto che in quel momento stava sopraggiungendo. Il traffico sull’Aurelia, nel tratto interessato dall’incidente, è rimasto temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.