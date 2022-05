🎧 Firenze: Publiacqua apre il nuovo ufficio al pubblico nel Quartiere 3 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Firenze – Un Ufficio aperto al pubblico nuovo ed attento all’ambiente ed agli utenti. E’ quello inaugurato questo pomeriggio da Publiacqua in via Accolti 23/A.

Publiacqua ha aperto la sua nuova sede aperta al pubblico, spostandosi nel Quartiere 3 di Firenze, in via Accolti 23/A. L’ufficio è attivo dal 26 aprile ed ha sostituito quello precedentemente sito in via De Sanctis 49/51. Un trasferimento che è stata l’occasione per mettere a disposizione dei cittadini di Firenze e dei comuni limitrofi un punto di contatto non solo nuovo, ma anche più attento all’ambiente e tecnologicamente avanzato.

Sentiamo il sindaco di Firenze Dario Nardella, presente al taglio del nastro, nell’intervista a cura di Lorenzo Braccini.Â

Il nuovo Ufficio al Pubblico di via Accolti è stato progettato con soluzioni di domotica all’avanguardia e finalizzate al risparmio energetico. Le luci interne, ad esempio, sono in grado di regolarsi in autonomia e coerentemente con l’illuminazione proveniente dall’esterno. Oltre a questo anche il sistema di riscaldamento/raffreddamento è in grado di regolarsi in autonomia garantendo la temperatura ottimale nei 12 mesi dell’anno. Soluzioni che fanno bene all’ambiente, come detto, ma che accrescono anche i livelli di confort per lavoratori e utenti, tra l’altro, con una capacità ricettiva importante.

L’ufficio, presso il quale si possono effettuare tutte le pratiche inerenti il rapporto contrattuale con Publiacqua ed il servizio idrico, è infatti dotato di 7 postazioni, di un ufficio di back office, dedicato alle pratiche più complesse, e di una postazione di accoglienza dalla quale il cittadino viene immediatamente assistito ed indirizzato secondo le sue necessità .

L’ufficio è dotato di un erogatore di acqua a disposizione di utenti e personale.

Il nuovo ufficio di Publiacqua al pubblico è attualmente aperto su appuntamento con le seguenti modalità :

dal Lunedi al Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30; il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

Gli appuntamenti possono essere presi chiamando i numeri telefonici 055/6862616, 055/6862617, 0574/478419 (dal Lunedi al Giovedì ore 08.30 – 16.30 ed il Venerdì ore 08.30 – 13.00) oppure contattando il Call Center 800 238 238 (da numero fisso gratuito, e 055/0518080 da cellulare) dal lunedì al venerdì 09.00 – 18.00; sabato 09.00 – 13.00.

Qui alcune foto del nuovo ufficio di Publiacqua.