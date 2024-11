Incidente sul lavoro la notte scorsa a Spicchio di Vinci (Firenze) per una operaia di 28 anni a cui un braccio è rimasto incastrato in un macchinario in una ditta.

Il soccorso è scattato verso le 3.20 da parte di 118 e vigili del fuoco per liberare l’infortunata che è stata portata al Cto di Careggi in codice rosso. Sul posto anche gli specialisti della Medicina del lavoro della Asl Toscana Centro.