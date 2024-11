www.controradio.it David Rossi: l'ombra della 'ndrangheta sulla morte del manager Mps Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager di Mps precipitato dal suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, ha annunciato di voler approfondire eventuali connessioni della vicenda con la ‘ndrangheta.

Molte cose emergono dalle ultime dichiarazioni del Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, onorevole Gianluca Vinci. La prima: il Presidente dice “non abbiamo nessuna pista”. E come punto di partenza sembra somigliare ad una pietra tombale. E invece no. Vinci aggiunge una frase: “che si tratti di suicidio o di omicidio”, aprendo così una voragine sul pessimo lavoro fatto dalla magistratura in più di dieci anni. Poi la novità, straniante se la premessa riguardava l’assenza di piste. Vinci dice: “Vogliamo chiarire i fatti. Un aspetto – ha spiegato Vinci – che si è sempre detto, ma non è mai stato affrontato in concreto è la presenza di personaggi vicini alle ‘ndrine. Fare questo accertamento” sulla criminalità organizzata chiarisce che “se c’è la presenza di ‘ndranghetisti nelle vicinanze. Altra cosa interessante: il Presidente della commissione fa notare che “la tensione intorno a questo fatto è superiore a quello che è nella normalità delle cose”. E come se non bastasse aggiunge: tali “approfondimenti sul lungo periodo possono contribuire, se non al caso Rossi, a svelare o risolvere altri reati”. Una serie di dichiarazioni all’apparenza sconclusionate, incoerenti, stranianti. Nel frattempo la Commissione farà un sopralluogo a Siena, “forse nel mese di marzo 2025, periodo dell’anno più simile a quello del fatto”, in simili condizioni di “luce”, mentre già “venerdì prossimo” una delegazione guidata dal presidente Vinci “andrà in carcere “a interrogare William Correa”. Correa sconta una condanna in carcere a 20 anni per aver ucciso una prostituta e avrebbe detto di sapere chi sono le persone che hanno ucciso David Rossi. La Commissione vuole interrogarlo su questo.