Incidente in A1 nell’Aretino, un tir ha saltato la carreggiata: almeno tre morti

Tutto sarebbe partito da un tir, che saltando la carreggiata avrebbe colpito dalla parte opposta un altro mezzo pesante, una roulotte e un’ambulanza. Ci sono almeno tre morti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi: è stata attivata la maxi emergenza per soccorrere un totale di 18 feriti. Il tratto Valdarno e Arezzo è bloccato in entrambe le carreggiate.

Autostrada del Sole bloccata in entrambe le carreggiate nell’Aretino, tra Valdarno e Arezzo, a causa di un incidente stradale che vedrebbe coinvolti più veicoli. Da quanto spiega Autostrade per l’Italia tutto sarebbe stato causato dal salto di carreggiata di un tir. Sul posto stanno intervenendo Polstrada, Vigili del Fuoco e soccorsi sanitari insieme a personale di Autostrade. E’ di tre morti e 18 feriti il bilancio dell’incidente: secondo quanto si spiega dal 118 le tre persone decedute erano tutte a bordo di un’ambulanza, coinvolta insieme a tre auto e un caravan oltre al camion. Tra i 18 feriti, uno è un codice rosso, 4 gialli, 10 verdi. Sul posto sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2, mezzi di supporto da Firenze, oltre all’automedica di Arezzo, autoinfermistica, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attivato il protocollo maxiemergenza.

Code fino a 6 chilometri in A1 tra Arezzo e Valdarno, al km 339, con chiusura in entrambe le direzioni dell’autostrada. Secondo quanto riporta Autostrada per l’Italia sul proprio sito alle 12:44, “all’interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda verso Firenze. Sono state istituite le uscite obbligatorie ad Arezzo in direzione di Firenze, con 2 km di coda da Monte San Savino, e a Valdarno verso Roma dove si sono formati 6 km di coda a partire da Incisa”. A chi è diretto a Bologna consigliato di uscire a Valdichiana. percorrere la Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdarno. Per lunghe percorrenze verso Roma uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana.