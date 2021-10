Inchiesta tramvia: Laugaa (Gest), "Fiducioso in magistratura" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Inchiesta tramvia: “Sono molto fiducioso nella magistratura italiana, che avrà tutte le capacità di chiarire i fatti”. Lo ha affermato Jean Luc Laugaa, amministratore delegato di Gest Spa, tra gli indagati dell’inchiesta della procura di Firenze, che coinvolge la società di gestione della tramvia, per il reato di peculato. AUDIO Le sue dichiarazioni raccolte da Chiara Brilli

“Voglio veramente confermare la correttezza della gestione della tramvia. Questo messaggio per me è importante. Questa vicenda mi rende molto triste, perché questa è una società prestigiosa per i nostri clienti che usano il tram tutti i giorni e, soprattutto, per i nostri dipendenti: alla Gest troverete solo dei dipendenti per bene. Questa vicenda mi rende molto triste soprattutto per la sua immagine”. È quanto dichiara, nel corso di una dichiarazione alla stampa, il presidente di Gest, Jean Luc Laugaa, in merito all’inchiesta aperta dalla Procura di Firenze per peculato nella gestione del servizio della tramvia a Firenze.

Gli inquirenti sostengono che la società avrebbe occultato una parte dei guadagni per evitare di dover rimborsare la parte eccedente, rispetto a quanto preventivato nel piano economico finanziario, al Comune. “Confido molto nel lavoro della magistratura- aggiunge- perché sono convinto che avrà la capacità per chiarire questi problemi. Siamo stati completamente disponibili a spiegare i contratti e tutta la gestione della manutenzione e dell’esercizio della tramvia”. Questa vicenda, aggiunge, “mi rende molto triste perché in questa società ci ho messo il cuore, la mia salute da 12 anni. Non riesco veramente a capire”.

La Gest, rivendica Laugaa, “ha un unico introito. Deve fare la manutenzione e la gestione di tutte le attività della tramvia per più di 30 anni. Come ingegnere posso conoscere i treni, i binari, i segnalamenti, e non riesco a capire come una società come la Gest potrebbe fare un surplus”.