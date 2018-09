Incendio nel Pisano: difficile spengere fiamme.

L’incendio, riferisce la protezione civile regionale, dopo aver percorso tutto il crinale del Monte Verruca, sta proseguendo in discesa e in presenza di un vento in direzione est, che risulta favorevole perché spinge le fiamme verso l’area già bruciata

L’incendio in corso nel Pisano da due giorni risulta quasi completamente spento (salvo piccole riprese) sul versante di Calci e San Giuliano, ma da alcune ore si è spostato sul lato orientale in direzione di Vicopisano e Buti, dove attualmente ha un fronte attivo frastagliato in quattro nuclei di circa 2-300 metri l’uno e si presenta radente senza più fiamme in chioma.

Lo riferisce il presidente della Toscana Enrico Rossi in un aggiornamento della situazione del pomeriggio aggiungendo che i mezzi aerei – operativi dalle 7 di stamani nell’area interessata (5 canadair e due elicotteri inviati dal Dipartimento di protezione civile nazionale e 5 elicotteri della flotta aerea regionale) – non riescono ancora a spegnere le fiamme. L’incendio, riferisce la protezione civile regionale, dopo aver percorso tutto il crinale del Monte Verruca, sta proseguendo in discesa e in presenza di un vento in direzione est, che risulta favorevole perché spinge le fiamme verso l’area già bruciata. Oltre ai velivoli antincendio stanno operando sui fronti attivi quattro direttori delle operazioni di spegnimento dell’organizzazione regionale che coordinano sia le squadre terrestri che i mezzi in volo.

Nel pomeriggio squadre di operai forestali degli enti competenti, di volontari di vigili del Fuoco sono 82, con oltre 220 operatori addestrati Aib. Un’altra cinquantina di squadre è già pronta a partire per la zona dell’incendio e fornire il cambio alle squadre impegnate sul posto da ore. Dall’inizio dell’emergenza, dice la Regione, sono già intervenuti operativamente 700 tra operai forestali e volontari addestrati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi nel centro di formazione regionale La Pineta, a Tocchi (Siena).