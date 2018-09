David Rossi, fratello: qualcuno ha gettato orologio

Lo ha detto stamani Ranieri Rossi, fratello di David Rossi ex capo comunicazione Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, durante la trasmissione ‘Buongiorno Siena’, condotta da Daniele Magrini su Siena Tv.

“Mio fratello non aveva l’orologio al polso quando è precipitato da Rocca Salimbeni. E questo conferma che qualcuno ha gettato l’orologio dalla finestra, dopo, mentre mio fratello era agonizzante a terra”. Lo ha detto stamani Ranieri Rossi, fratello di David Rossi ex capo comunicazione Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, durante la trasmissione ‘Buongiorno Siena’, condotta da Daniele Magrini su Siena Tv.

Rossi ha fatto riferimento a una delle nuove perizie che i consulenti stanno concludendo, per poter chiedere la riapertura del caso, dopo le archiviazioni delle due precedenti inchieste: “La perizia sull’orologio – ha detto Ranieri Rossi – evidenzia che il lato dove l’orologio risulta ammaccato dopo la precipitazione, è opposto rispetto a quello in cui la mano di David ha toccato il suolo”.

Rossi, ha parlato anche di un’altra perizia, quella sui fazzolettini con macchie di sangue rinvenuti nell’ufficio di David Rossi: “la perizia sui fazzolettini – ha detto Ranieri Rossi – dimostra la compatibilità delle macchie di sangue sulla ferita al labbro di David, che non nulla c’entrava con la caduta. Ferita probabilmente da riferirsi a quella colluttazione prima della precipitazione, a cui del resto ha fatto riferimento anche il colonnello Zavattaro, superconsulente della Procura di Siena”.