Inaugurata Piazza dei Ciompi ‘riqualificata’

Firenze, inaugurata venerdì sera, dopo i lavori di riqualificazione, alla presenza del sindaco Dario Nardella e degli assessori allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e all’Ambiente Alessia Bettini, la ‘nuova’ Piazza dei Ciompi.

“Piazza dei Ciompi torna ai fiorentini con un volto completamente nuovo. Piante, fiori e pietra al posto di amianto e cemento – ha postato con entusiasmo, sulla sua pagina Facebook il sindaco Dario Nardella – Dopo venti anni nel cuore di Sant’Ambrogio, grazie alla partecipazione di cittadini e commercianti, ora c’è una piazza tutta da vivere!”

Il nuovo allestimento vede un’area verde centrale e postazioni non fisse per ospitare fiere e mercati temporanei lungo il perimetro.

In piazza, prima del taglio del nastro, gli artisti del Cirk Fantastik e la Scuola di musica di Fiesole per festeggiare, con i tanti cittadini presenti per l’occasione, il completamento dei lavori di riqualificazione complessiva della piazza.

L’intervento di riqualificazione ha riguardato la realizzazione della pavimentazione lapidea in pietra forte tipo Alberese, rifinita con punzecchiatura; i cordoli esterni lungo la piazza sono stati realizzati in granito mentre per i cordoli interni è stata utilizzata la stessa pietra forte alberese di tipo fiammato.

I marciapiedi di Borgo Allegri sono anch’essi stati realizzati in pietra forte Alberese, rifinita con rigatura a spina e cordoli in granito. Si è proceduto inoltre alla riqualificazione della pavimentazione stradale tra via Martiri del Popolo e via Buonarroti con sostituzione della vecchia pavimentazione in cls con materiale lapideo montato in ‘opera incerta’.