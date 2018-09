Cadavere rinvenuto lungo pendio boscoso

Rosignano, in provincia di Livorno, il cadavere di una persona, probabilmente di origine nordafricana, è stato rinvenuto lungo un pendio boscoso, e non in un fosso come indicato inizialmente, sulla via dell’Acquabona tra il comune di Rosignano Marittimo e la statale 206.

Secondo quanto appreso, il ritrovamento è avvenuto verso le 19:30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la pubblica assistenza di Rosignano, la polizia del commissariato di Rosignano e il medico legale, intervenuto per esaminare il corpo, rinvenuto ai piedi di un pendio boscoso, è arrivata anche la scientifica e la squadra mobile di Livorno.

Al momento non è emersa alcuna ipotesi sulle cause del decesso e la polizia ha avviato le indagini a tutto tondo per cercare di chiarire le cause e la dinamica del decesso.