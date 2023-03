In Toscana sono 12.085 le imprese in agricoltura guidate da donne

La Coldiretti fornisce questo dato riguardo l’agricoltura in occasione della Giornata Internazionale della Donna sulla base dei dati della Camera di Commercio di Firenze relativi al 2022

Le imprese guidate da donne in agricoltura sono nella top five dei settori con più alto tasso di femminilizzazione della Toscana dopo servizi vari tra i quali sanità, istruzione e prima anche dei servizi di alloggio e ristorazione e del commercio. Sono 12.085 le donne a guidare imprese agricole solo in Toscana, dunque circa una impresa agricola su tre (31,1%), spiega la Coldiretti in una nota, è guidata da donne la cui presenza è cresciuta soprattutto nelle nuove attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, gli agri-asili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali, gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale e nella ricettività agrituristica fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica. In particolar modo in Toscana la vendita diretta è una prerogativa al femminile dove più del 34% delle imprese agricole (una su tre) che anima i mercati degli agricoltori nei borghi e le piazze o che vende direttamente in fattorie vede una donna al vertice.

La percentuale sale notevolmente, fino al 90%, se allarghiamo lo sguardo al dietro le quinte a tutte le donne che esercitano fondamentale nella filiera che dal campo porta i prodotti sul banco dei mercati. Il successo commerciale delle imprese al femminile è, secondo Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica, da attribuire senza dubbio alla capacità di saper trasmettere ai consumatori finali i valori, la storia ed i benefici dei prodotti agricoli coltivati o allevati instaurando con loro un’empatia positiva. Successo che Donne Impresa Coldiretti Toscana ha voluto esaltare premiando, nella giornata internazionale delle donne, le imprenditrici della vendita diretta regalando loro fiori e dedicandogli iniziative.