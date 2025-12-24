In Toscana Natale con allerta gialla per pioggia e neve

Prorogata l’allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico a tutta la giornata di Natale, domani giovedì 25 dicembre, su costa meridionale, arcipelago, valle del Reno e Alto Mugello. Allerta gialla per neve in corso fino alle di domani su Valle del Reno e Alto Mugello. Possibili nevicate sull’Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli fino a 800-900 metri. Inoltre, allerta gialla per vento forte in corso su Toscana centrale fino alla mezzanotte