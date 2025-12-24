Controradio Streaming
Mer 24 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaSanitàFunaro al Meyer, 'Natale è dei bambini'
SanitàSocietà

Funaro al Meyer, ‘Natale è dei bambini’

By Sandra Salvato
Ospedale pediatrico Meyer

“Sul Natale bisogna concentrarsi soprattutto sui bambini, perché il Natale è dei bambini. È a loro che deve essere dedicato, soprattutto” a quelli che “soffrono, che hanno problemi, che vivono in condizioni di povertà, che provengono da contesti di guerra. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, che stamani si è recata all’ospedale Meyer con la Fondazione Bacciotti.

Il nostro obiettivo è stare vicino a loro e venire qui anche per dire grazie al personale sanitario che lavora incessantemente ogni giorno. Noi ci siamo tutti i giorni, ma in questi momenti simbolici esserci e esserci con tutti i rappresentanti delle istituzioni penso che sia un segnale importante”.

“Questo è un appuntamento ormai tradizionale”, ha aggiunto Funaro sottolineando che questo “fa parte degli appuntamenti istituzionali con la Fondazione Tommasino Bacciotti, per dare un segnale di vicinanza a chi in questo momento è nella situazione più delicata, ai tanti bambini e alle tante bambine che sono qui all’ospedale Meyer: non sono in un contesto familiare ma in un luogo che li cura con eccellenze mediche e in un luogo dove si cerca” di ricreare “l’atmosfera familiare e la Fondazione Bacciotti, con i loro doni e il loro calore aiutano tantissimo”.

Articolo precedente
Scoperta centrale di truffe via sms con tecnica ‘smishing’, 17 indagati

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31082Cronaca18664Politica4187Cultura & Spettacolo3839Diritti2627Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI