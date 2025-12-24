Funaro al Meyer, ‘Natale è dei bambini’

“Sul Natale bisogna concentrarsi soprattutto sui bambini, perché il Natale è dei bambini. È a loro che deve essere dedicato, soprattutto” a quelli che “soffrono, che hanno problemi, che vivono in condizioni di povertà, che provengono da contesti di guerra. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, che stamani si è recata all’ospedale Meyer con la Fondazione Bacciotti.

Il nostro obiettivo è stare vicino a loro e venire qui anche per dire grazie al personale sanitario che lavora incessantemente ogni giorno. Noi ci siamo tutti i giorni, ma in questi momenti simbolici esserci e esserci con tutti i rappresentanti delle istituzioni penso che sia un segnale importante”.

“Questo è un appuntamento ormai tradizionale”, ha aggiunto Funaro sottolineando che questo “fa parte degli appuntamenti istituzionali con la Fondazione Tommasino Bacciotti, per dare un segnale di vicinanza a chi in questo momento è nella situazione più delicata, ai tanti bambini e alle tante bambine che sono qui all’ospedale Meyer: non sono in un contesto familiare ma in un luogo che li cura con eccellenze mediche e in un luogo dove si cerca” di ricreare “l’atmosfera familiare e la Fondazione Bacciotti, con i loro doni e il loro calore aiutano tantissimo”.