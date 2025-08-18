In casa ha oltre mezzo chilo di droghe, arrestato

I carabinieri della stazione di Grassina (Comune di Bagno a Ripoli, Firenze) hanno arrestato un uomo italiano di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto 2025, i carabinieri della stazione di Grassina (Comune di Bagno a Ripoli, Firenze) hanno arrestato un uomo italiano di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora notturna presso la sua abitazione a Grassina. I militari si sono presentati a casa sua per notificare l’aggravamento della misura cautelare (dall’obbligo di dimora agli arresti domiciliari), disposto dall’autorità giudiziaria in seguito a nuovi elementi emersi nelle indagini. Durante l’intervento, il 37enne ha consegnato spontaneamente 1,43 grammi di ecstasy che teneva in casa. I carabinieri hanno quindi esteso i controlli con una perquisizione domiciliare: in casa sono stati trovati 380 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana. Tutta la droga e il materiale da confezionamento sono stati sequestrati. Alla luce delle quantità e della tipologia delle sostanze rinvenute, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa del giudizio di convalida. Le indagini proseguiranno per verificare la provenienza degli stupefacenti, possibili complici e eventuali canali di distribuzione.