Lunigiana, trovato morto nella piscina di un agriturismo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, in una struttura agrituristica di Moncigoli, nel comune di Fivizzano. Un uomo di 49 anni è stato trovato morto all’interno della piscina della struttura. Sul posto è intervenuto il personale dell’automedica di Fivizzano, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore. Sul posto anche le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava nella piscina. Le cause non sono ancora state approfondite con esami più specifici; tuttavia non ci sono elementi che rimandino a incidenti traumatici o a cause esterne. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e le forze dell’ordine, che hanno avviato le attività di accertamento e raccolta delle testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano coinvolgimenti di altre persone né sospetti di reato. La notizia ha subito destato molta emozione nella comunità locale della Lunigiana, e l’agriturismo dove si è verificato il fatto ha espresso cordoglio ai familiari della vittima.