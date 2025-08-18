Controradio Streaming
Lun 18 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLunigiana, trovato morto nella piscina di un agriturismo
ToscanaCronaca

Lunigiana, trovato morto nella piscina di un agriturismo

By Raffaele Palumbo
controradio news ordinanza

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella piscina di un agriturismo nel comune di Fivizzano. L’uomo sarebbe morto a causa di un malore.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, in una struttura agrituristica di Moncigoli, nel comune di Fivizzano. Un uomo di 49 anni è stato trovato morto all’interno della piscina della struttura. Sul posto è intervenuto il personale dell’automedica di Fivizzano, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore. Sul posto anche le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava nella piscina. Le cause non sono ancora state approfondite con esami più specifici; tuttavia non ci sono elementi che rimandino a incidenti traumatici o a cause esterne. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e le forze dell’ordine, che hanno avviato le attività di accertamento e raccolta delle testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano coinvolgimenti di altre persone né sospetti di reato. La notizia ha subito destato molta emozione nella comunità locale della Lunigiana, e l’agriturismo dove si è verificato il fatto ha espresso cordoglio ai familiari della vittima.

Articolo precedente
Maltratta madre anche durante ricovero ospedale, arrestato
Articolo successivo
In casa ha oltre mezzo chilo di droghe, arrestato

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30477Cronaca18174Politica4047Cultura & Spettacolo3799Diritti2551Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI