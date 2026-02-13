In auto con 654 monete da due euro false, arrestato a Prato. Era possesso anche di documenti falsi o di provenienza illecita.

In auto con 654 monete da due euro contraffatte. E’ quanto scoperto nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine a Prato in seguito a controlli a un 29enne di origine cinese che è stato poi arrestato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Il gip ha poi convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. Da quanto spiegato dalla procura pratese, il 29enne è stato fermato lo scorso 9 febbraio, di sera, dopo un controllo: era a bordo di una Peugeot 208 in sosta nel parcheggio antistante un cimitero, con i fari accesi. L’automobilista aveva nella tasca del giubbotto 39 monete false, altre 615 erano occultate nel bracciolo tra i due sedili anteriori. Il 29enne, senza documenti e permesso di soggiorno, aveva anche tre telefoni cellulari, una bustina con Ketamina e un involucro con Shaboo, una carta di credito di Bank of China e un passaporto cinese intestati a un 53enne e provento di un furto avvenuto il 20 settembre scorso. La Peugeot è risultata presa a noleggio all’aeroporto di Firenze a nome di un altro orientale 55enne. Nel corso di una perquisizione a casa del 29enne, a Galciana di Prato, trovata poi una carta di identità elettronica intestata a un fiorentino di 21 anni, smarrita il 9 agosto, e un’altra bustina con Shaboo.