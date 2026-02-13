Carnevale in Polveriera!

Sabato 14 febbraio concentramento sonoro alle 11.30 in piazza D’Azeglio a Firenze per un corteo che arriverà a La Polveriera occupata. Arte e cultura contro sgomberi, repressione, guerre. Di seguito il comunicato ufficiale della mobilitazione che proseguirà anche nei prossimi giorni.

“Il carnevale storicamente rappresenta un momento in cui si rovesciano le gerarchie, dove si generano movimenti dal basso travolgenti. Perciò vogliamo che a Firenze questo carnevale rappresenti una grande festa, intesa come pratica di cura orizzontale per amplificare lotte, connettere corpi e creare spazio al desiderio. La convocazione fiorentina per il corteo di carnevale è il primo frutto della mobilitazione che si è animata dopo le voci di sgombero de La Polveriera trapelate a fine dicembre 2025; infatti, questo corteo si connette alla chiamata dei centri sociali campani, che il 14 febbraio hanno convocato una giornata di mobilitazione contro la repressione degli spazi di libertà. Il 14 febbraio 2026 rappresenta anche una data di mobilitazione nazionale in difesa del Rojava, e per questo motivo, nel solco di un sempre più necessario spirito di solidarietà internazionalista contro l’oppressione dei popoli, sabato sfileremo insieme a La Casa Dei Diritti Dei Popoli con bandiere curde, cubane, peruviane, colombiane, wiphala e palestinesi”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CARNEVALE A LA POLVERIERA: QUI