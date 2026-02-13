Controradio Streaming
Ven 13 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaDirittiCarnevale in Polveriera!
ToscanaDiritti

Carnevale in Polveriera!

By Redazione

Sabato 14 febbraio concentramento sonoro alle 11.30 in piazza D’Azeglio a Firenze per un corteo che arriverà a La Polveriera occupata. Arte e cultura contro sgomberi, repressione, guerre. Di seguito il comunicato ufficiale della mobilitazione che proseguirà anche nei prossimi giorni.

“Il carnevale storicamente rappresenta un momento in cui si rovesciano le gerarchie, dove si generano movimenti dal basso travolgenti. Perciò vogliamo che a Firenze questo carnevale rappresenti una grande festa, intesa come pratica di cura orizzontale per amplificare lotte, connettere corpi e creare spazio al desiderio. La convocazione fiorentina per il corteo di carnevale è il primo frutto della mobilitazione che si è animata dopo le voci di sgombero de La Polveriera trapelate a fine dicembre 2025; infatti, questo corteo si connette alla chiamata dei centri sociali campani, che il 14 febbraio hanno convocato una giornata di mobilitazione contro la repressione degli spazi di libertà. Il 14 febbraio 2026 rappresenta anche una data di mobilitazione nazionale in difesa del Rojava, e per questo motivo, nel solco di un sempre più necessario spirito di solidarietà internazionalista contro l’oppressione dei popoli, sabato sfileremo insieme a La Casa Dei Diritti Dei Popoli con bandiere curde, cubane, peruviane, colombiane, wiphala e palestinesi”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CARNEVALE A LA POLVERIERA: QUI

 

Articolo precedente
In auto con 654 monete da due euro false, arrestato a Prato
Articolo successivo
Documento chiede moratoria e correzione urbanistica al Comune di Firenze

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31264Cronaca18822Politica4220Cultura & Spettacolo3847Diritti2645Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI