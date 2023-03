Il Rap ha vinto? Intervista a Militant A e A.N.D.

Nel 2023 il Rap e la Trap sono i generi musicali più apprezzati dai giovani, ma oltre al successo e la grande diffusione è possibile continuare e diffondere l’impegno e i valori della cultura Hip Hop nel 50esimo della sua nascita ?

In occasione del 50° anniversario della cultura Hip Hop, Sala Gialla dedicherà un incontro al mese per onorare questa forma d’arte innovativa e influente. Questa occasione rappresenta anche un’opportunità per riflettere sulle sue radici e sulle sue sfide attuali, e per pensare a come l’ Hip Hop possa continuare a evolversi e a ispirare le generazioni future.

Il 2023 segna il 50° anniversario della cultura Hip Hop, che è nata nel 1973 nel Bronx, New York City. In quegli anni, i giovani della zona si esibivano in gare di ballo e DJ battle nelle feste di quartiere. Presto, la cultura si è diffusa in tutto il mondo, influenzando la musica, la moda e l’arte. Tuttavia, non è stata solo un fenomeno artistico, ma anche un modo per dare voce alle comunità marginalizzate e lottare contro l’ingiustizia sociale. Molti artisti hanno utilizzato la loro musica per affrontare temi come la violenza armata, il razzismo e la disuguaglianza.

L’INTERVISTA: