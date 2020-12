1990 – 2020 Assalti Frontali, l’intervista

Assalti Frontali “1990-2020”: il disco per i trent’anni di carriera della formazione romana. Una raccolta che contiene anche un brano dedicato dedicato a Lorenzo Orsetti. L’intervista a cura di Davide Agazzi

30 anni di carriera che coincidono con 30 anni di rap italiano e IN italiano. Tanti gli anni passati dall’uscita di Batti il tuo tempo, primo brano rap in italiano prodotto dal collettivo Onda Rosse Posse, dal quale poi nacquero gli Assalti Frontali, veri e propri pilastri del rap capitolino prima e nazionale poi. Un disco che non è una compilation, ma un album di fotografie, iin grado di raccontare momenti diversi della carriera di questa storica crew. Una Porta per volare è il nuovo singolo prodotto dal veterano Ice One, all’interno del doppio disco anche un brano dedicato a Lorenzo Orsetti, per gli amici Orso, il partigiano di Rifredi morto in Siria per difendere la libertà altrui. INFO BAND

Nuovo disco cofanetto: 2 LP/2 CD con libretto di venti pagine. Con 2 pezzi nuovi, “Porta per volare” e “Compagno Orso” prodotta da @dj_bonnot e @lucadaversa [email protected]_.er_tempesta.rap.pirata._ e @nummiriun_sinraza (scritta per il progetto “Her dem amade me – Siamo sempre pronti – un disco per Orso” che esce lo stesso giorno).

+ 6 singoli prodotti negli ultimi due anni e non ancora pubblicati su supporto fisico (tra cui “Simonetta”, “Fuoco a Centocelle”, “Città fantasma”)

+ 16 canzoni colonna sonora dal 90 a oggi.