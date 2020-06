Bonnot “Hip Hop Dopest Joints”, l’intervista

Da anni dj e produttore ufficiale per i veterani del rap capitolino Assalti Frontali. Ha prodotto artisti come Colle Der Fomento, Inoki e Caparezza, arrivando ad esportare il proprio talento oltreoceano; realizzando beat per alcuni dei grandi nomi del rap a stelle e strisce come Talib Kweli, Snoop Dogg e M1 dei Dead Prez collaborazione – quest’ultima – sfociata poi nel progetto AP2P, All Power 2 the People. Al lancio del disco è collegato anche un contest per artisti emergenti.