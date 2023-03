“Piantedosi dimettiti”: protesta a Firenze contro il Ministro dell’Interno

Protesta questa mattina a Firenze, davanti alla sede della Prefettura a Palazzo Medici Riccardi. Un gruppetto di persone ha manifestato contro il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, atteso per un convegno con le forze di polizia.

Piantedosi è in realtà intervenuto in videoconferenza, ma non sono mancate le lamentele da parte di alcuni manifestanti. Le persone si sono radunate davanti a Palazzo Medici Riccardi con alcuni striscioni. “Piantedosi dimettiti”, e ancora: “Non è una tragedia, ma una strage”.

Nei giorni scorsi avevano fatto molto discutere le dichiarazioni dello stesso ministro a proposito del naufragio di una nave di migranti davanti alle coste di Crotone. Naufragio che ha causato la morte di diverse decine di persone, tra cui molti minori.