Alia fa partire una campagna per scegliere il nome per la nuova Multiutility Toscana

Firenze, Alia servizi ambientali avvia una campagna di ascolto, coinvolgendo scuole, cittadini e dipendenti, per cercare il nome da dare alla multiutility della Toscana, nata il 26 gennaio per occuparsi dei servizi pubblici locali.

Obiettivo dell’iniziativa, spiega una nota di Alia, è quello di allargare “la fase creativa a una platea di consultazione aperta al territorio”. La campagna di ascolto è aperta fino al prossimo 15 marzo: è possibile fare delle proposte “rispettando determinati criteri pubblicati sul portale www.aliaserviziambientali.it, sui canali social aziendali ed i mezzi di informazione”.

Circa 100 le scuole secondarie di secondo grado nelle province di Firenze, Prato e Pistoia convolte nel progetto e “i cittadini – spiega Alia – potranno proporre fino a 5 nomi diversi ciascuno, preferibilmente brevi ed evocativi della mission del nuovo player italiano, del territorio servito, della potenziale crescita ed utilità dei servizi, della sostenibilità. Le proposte arrivate verranno valutate e quelle considerate coerenti ed utilizzabili dal punto di vista giuridico, rientreranno in una short-list finale presa in considerazione dai soci per la scelta definitiva del nome”.

